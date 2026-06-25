Могут ли школы собирать деньги на распечатку аттестатов в Казахстане

Когда ученики заканчивают 9 или 11 класс, они получают соответствующий документ. Он позволяет казахстанцам продолжить обучение в учреждениях технического профессионального или высшего образования.
Однако, как сообщили в Министерстве просвещения РК, финансирование выпуска таких документов возлагается на госбюджет. Это означает, что расходы на изготовление, приобретение и заполнение бланков должны покрываться в рамках финансирования системы образования, а не за счёт родителей.
Выпускники школ получают аттестаты бесплатно. Законодательство РК не устанавливает отдельную «себестоимость» аттестата для учащегося или его родителей. Бланки аттестатов и их заполнение являются частью деятельности государственной организации образования и финансируются за счёт бюджетных средств.
Государственные учреждения образования не могут взимать плату за услуги, входящие в государственный образовательный стандарт. Требования оплатить распечатку или заполнение аттестата являются неправомерными.
Если родители столкнулись с денежными сборами за изготовление, заполнение или выдачу аттестатов со стороны школы или её представителей, они могут обратиться:
в управление образования столицы, области, города республиканского значения или района;
в территориальный департамент по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО);
через государственную систему обращений граждан «е-Өтініш»;
в территориальный департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, если имеются признаки незаконного сбора денежных средств;
в прокуратуру при наличии нарушений прав учащихся или бездействия других органов.
Таким образом, выдача аттестата государственного образца выпускнику государственной школы осуществляется бесплатно. Сбор денег с родителей или учеников на распечатку, заполнение либо выдачу аттестатов законодательством не предусмотрен и может быть обжалован в органы образования, Антикоррупционную службу или прокуратуру.