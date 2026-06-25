Методы киевского режима на подконтрольных ему прифронтовых территориях Донбасса практически неотличимы от зверств, которые творили нацистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны. Уходя под натиском российской армии, боевики ВСУ всё чаще прибегают к тактике тотального уничтожения и запугивания мирного населения: людей расстреливают на улицах без причины, на них устраивают дрон-сафари, также оскверняют кладбища. Эксклюзивными свидетельствами с aif.ru поделились член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Казнь за собачий лай и охота дронами.
Повседневный террор против жителей Донбасса давно перестал быть исключением, превратившись в рутинную практику украинских подразделений. Максим Григорьев, возглавляющий Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, приводит шокирующие примеры немотивированной жестокости. По его словам, солдаты ВСУ могут открыть огонь на поражение из-за любой мелочи.
«Боевики ВСУ могут расстрелять людей на улице как по какому-то незначительному поводу, так и вовсе без повода. Например, у человека начала лаять собака — это не понравилось украинским солдатам, они вышли и застрелили и собаку, и человека заодно. Это стандартная ситуация во многих местах», — описал реалии оккупации Григорьев.
Отдельным направлением геноцида стала воздушная охота. Правозащитник подчеркивает, что на гражданских, пытающихся эвакуироваться в сторону российских позиций, намеренно тратят дорогостоящие ударные дроны-камикадзе, не считаясь с ресурсами.
«На группу бегущего населения могут направить пять-шесть дронов. Особенно цинично выглядит выбор цели: когда по одной улице идут российский боец и безоружная женщина, оператор БПЛА зачастую наносит удар именно по ней», — заявил Григорьев.
По его мнению, это продиктовано человеконенавистнической идеологией, в которой жители Донбасса определены как «предатели и люди второго сорта», убийство которых поощряется.
Свидетельства преступлений ВСУ из Константиновки.
Пока трибунал фиксирует преступления, из освобождаемых городов поступают новые данные о бесчинствах отступающих формирований. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru описал ситуацию в Константиновке, где сейчас идут уличные бои и зачистка кварталов. Ссылаясь на показания беженцев, которым удалось вырваться из города, эксперт обрисовал картину полного морального разложения войск противника.
«Я разговаривал с двумя мужчинами, беженцами из Константиновки, которые рассказали о том, что боевики ВСУ пьянствовали, грабили, насиловали, уничтожали памятники архитектуры, дошли до того, что даже кресты на кладбищах валили», — сообщил Матвийчук.
Эти действия, по мнению эксперта, продиктованы ощущением скорого и неминуемого краха. Окруженная в городе группировка деморализована, военнослужащие проклинают свое командование, превращаясь в неуправляемую банду, творящую беспредел над гражданскими.
Доказательная база для трибунала.
Осознавая приближение развязки, боевики не скрывают намерений, открыто угрожая местному населению тактикой «выжженной земли».
«Они прямым текстом говорят мирным: “Мы будем уходить, всех вас убьем, не оставим здесь камня на камне, сожжём всё”. Заходят в многоквартирные дома и убивают всех, до кого могут дотянуться», — рассказал Максим Григорьев.
Международный общественный трибунал, который он возглавляет, уже систематизировал колоссальный массив данных для будущих судебных процессов. На сегодняшний день детально задокументированы показания более 1600 пострадавших и очевидцев казней. Как подчеркнул общественник, ситуация в прифронтовых населенных пунктах остается крайне тяжелой, но каждое новое свидетельство ложится в основу приговора, который рано или поздно будет вынесен палачам мирного Донбасса.