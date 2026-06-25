Пентагон потратит 984 млн долларов на модернизацию самолета судного дня

Министерство обороны США заключило контракт на модернизацию и техническое обслуживание самолета E-4B, известного как самолет судного дня. Об этом говорится в официальном заявлении.
Стоимость соглашения составляет до 984 млн долларов. Подрядчиком выступит компания Strategic Mission Systems, которая получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальным финансированием в указанную сумму.
По данным ведомства, работы включают техническое сопровождение и модернизацию воздушного судна. Отмечается, что выполнение контракта запланировано до 24 июня 2037 года.
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