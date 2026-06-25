Десять тонн арбузов изъяли с нелегальных точек у ТЦ «Зима» в Новосибирске

Новосибирцам напомнили, что приобретение продуктов в местах, где отсутствуют элементарные санитарные условия, крайне опасно. Особую угрозу представляет торговля с земли или из автомобилей у проезжей части оживленных магистралей, а также реализация продукции без документов, подтверждающих её происхождение и безопасность. Специалисты подчеркивают: подобные покупки несут прямые риски для здоровья.