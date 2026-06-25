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Десять тонн арбузов изъяли с нелегальных точек у ТЦ «Зима» в Новосибирске

Сотрудники отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района провели рейд по пресечению несанкционированной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: Мэрия Новосибирска

В ходе проверки специалисты выявили незаконную точку продажи бахчевой продукции, развернутую вблизи торгового центра «Зима» на Гусинобродском шоссе.

По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, а весь товар изъят — объём конфискованной партии составил около десяти тонн.

Новосибирцам напомнили, что приобретение продуктов в местах, где отсутствуют элементарные санитарные условия, крайне опасно. Особую угрозу представляет торговля с земли или из автомобилей у проезжей части оживленных магистралей, а также реализация продукции без документов, подтверждающих её происхождение и безопасность. Специалисты подчеркивают: подобные покупки несут прямые риски для здоровья.