Красноярские врачи спасли 12-летнюю девочку с тяжелой инфекцией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском краевом центре охраны материнства и детства врачи спасли 12-летнюю пациентку с тяжелой инфекцией, развившейся во время лечения онкологического заболевания.
Девочка поступила в медицинское учреждение с подозрением на онкологию, которое подтвердилось после обследования. Вскоре после начала лечения у нее возникли серьезные осложнения, а затем развился сепсис — опасное для жизни состояние.
Для спасения ребенка врачи совместно с коллегами из федерального исследовательского центра разработали многоэтапный план лечения. В течение 24 дней пациентка находилась в реанимации, где получала интенсивную терапию, включая современные методы детоксикации и антимикробное лечение.
Впервые в практике центра медики провели переливание донорских гранулоцитов — особого вида клеток крови, которые помогают организму бороться с тяжелыми инфекциями. Важную роль сыграла и помощь доноров, которыми стали сотрудники медицинского учреждения.
Благодаря комплексному лечению состояние девочки удалось стабилизировать. Сейчас она продолжает лечение в федеральном центре, сообщили в краевом минздраве.