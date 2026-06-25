Осуждён экс-начальник ОМВД, избивший мужчину прикладом автомата

Бывшего начальника ОМВД по Чугуевскому округу Приморья признали виновным в превышении полномочий с применением насилия. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно. Также ему запретили работать в органах внутренних дел почти три года. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
По версии следствия и суда, в январе 2025 года руководитель отдела полиции избил мужчину. Он несколько раз ударил его прикладом оружия по голове и телу. Кроме того, он приказал подчинённым задержать этого человека. После этого его доставили в отдел, хотя законных оснований для этого не было.
Сам подсудимый вину не признал. В суде он настаивал, что действовал в рамках своих полномочий.
Суд пришёл к выводу, что собранные доказательства подтверждают его причастность к преступлению. Действия квалифицировали по п.п. «а, б, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
В итоге суд назначил 4 года лишения свободы. Также ему запретили занимать должности на федеральной государственной службе в системе МВД на 2 года 10 месяцев. При этом по ст. 73 УК РФ наказание сделали условным. Испытательный срок составил 3 года.