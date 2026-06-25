Осуждён экс-начальник ОМВД, избивший мужчину прикладом автомата

По версии следствия и суда, в январе 2025 года руководитель отдела полиции избил мужчину. Он несколько раз ударил его прикладом оружия по голове и телу. Кроме того, он приказал подчинённым задержать этого человека. После этого его доставили в отдел, хотя законных оснований для этого не было.