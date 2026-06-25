В Новосибирской области к лету подешевели овощи, сыр и кефир

В мае текущего года в Новосибирской области зафиксирована дефляция: потребительские цены снизились по сравнению с апрелем. Согласно данным, предоставленным Сибирским управлением Банка России и Росстатом, главную роль в этом процессе сыграло сезонное удешевление продуктов питания.
С приходом тепла тепличные хозяйства сократили расходы на обогрев и освещение, а увеличение предложения овощей и фруктов свежего урожая привело к падению цен на плодоовощную продукцию как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Кроме того, подешевели некоторые молочные продукты (сыры, сметана, кефир) из-за снижения затрат на содержание скота летом и перенасыщения рынка.
В то же время стоимость непродовольственных товаров продемонстрировала небольшой рост. Новосибирцы столкнулись с подорожанием одежды, трикотажа и галантереи, что связано с поступлением новых коллекций в магазины и увеличением логистических издержек, вызванных весенним ростом цен на бензин.
Наиболее заметный рост цен в регионе наблюдался в сфере услуг. Спрос на санаторно-оздоровительный отдых внутри области вырос, что привело к удорожанию путёвок почти на 4%. При этом зарубежные туры стали дешевле: снижение спроса на поездки в страны Юго-Восточной Азии из-за сезона дождей и укрепление рубля сделали путёвки в Турцию и Египет более доступными.
Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6%, тогда как в среднем по России этот показатель составил 5,3%.