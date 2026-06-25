В Новосибирской области к лету подешевели овощи, сыр и кефир

С приходом тепла тепличные хозяйства сократили расходы на обогрев и освещение, а увеличение предложения овощей и фруктов свежего урожая привело к падению цен на плодоовощную продукцию как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Кроме того, подешевели некоторые молочные продукты (сыры, сметана, кефир) из-за снижения затрат на содержание скота летом и перенасыщения рынка.