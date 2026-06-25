Губернатор Хабаровского края обозначил планы развития комплекса «Хехцир»

На СТК «Хехцир» состоялось выездное совещание под руководством губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. В ходе мероприятия глава региона рассмотрел доклады ответственных ведомств и авторов концепции развития комплекса. Сейчас в «Хехцире» действуют две горнолыжные трассы, здесь тренируются юные спортсмены краевой школы олимпийского резерва и отдыхают граждане, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.