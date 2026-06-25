Трещины и повреждения: КСП выявила нарушения при капремонте трёх школ Владивостока

При ремонте пищеблока контракт с ООО «ДантИнвестГрупп» был заключён на основании сметы без государственной экспертизы. Это привело к завышению стоимости работ почти на 1,5 млн рублей. Ещё около 3,7 млн рублей, по оценке аудиторов, были переплачены за штукатурные работы и укладку керамогранитной плитки. Кроме того, школа оплатила 233 тысячи рублей за подключение старого кухонного оборудования, хотя такие работы не были предусмотрены документацией.