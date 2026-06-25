Трещины и повреждения: КСП выявила нарушения при капремонте трёх школ Владивостока

Контрольно-счетная палата (КСП) Владивостока выявила массовые нарушения в 2025 году при капремонте трёх школ — № 2, № 72 и № 73. Проверка показала, что при заключении контрактов с подрядчиками не соблюдались принципы конкуренции, прозрачности и эффективного расходования бюджетных средств. Кроме того, часть работ была выполнена некачественно. С результатами проверочных мероприятий законности и результативности использования субсидий на выполнение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений ознакомилось ИА PrimaMedia.
Так, в МБОУ «СОШ № 2» специалисты выявили, что капитальный ремонт фасада, пищеблока и спортивного зала был выполнен с нарушениями. В ходе контрольных осмотров обнаружены трещины на стенах подсобных помещений пищеблока, незавершенный монтаж трубы вентиляции. Двери в помещениях спортзала установлены с отклонением по уровню, имеются дефекты в виде сколов, трещин, царапин по рамам дверных блоков, в отдельных местах не работают замки. Кроме того, не выполнены работы по монтажу системы водоснабжения и водоотведения.
«Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств в размере 356,39 тыс. рублей при оплате ООО “Вавилон” работ по монтажу дверных блоков в помещениях спортивного зала ненадлежащего уровня качества», — говорится в отчёте КСП.
При ремонте пищеблока контракт с ООО «ДантИнвестГрупп» был заключён на основании сметы без государственной экспертизы. Это привело к завышению стоимости работ почти на 1,5 млн рублей. Ещё около 3,7 млн рублей, по оценке аудиторов, были переплачены за штукатурные работы и укладку керамогранитной плитки. Кроме того, школа оплатила 233 тысячи рублей за подключение старого кухонного оборудования, хотя такие работы не были предусмотрены документацией.
Также, по данным КСП, между школой и ИП Калининой было заключено восемь муниципальных контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 3,6 млн рублей. В них впоследствии специалисты тоже нашли признаки нарушения принципов конкуренции, прозрачности и эффективности.
Второй школой, попавшей в поле зрения аудиторов, стала МБОУ «СОШ № 72», где провели капитальный ремонт кровли в рамках заключённого контракта с ООО СК «Фелис Групп». Напомним, что в прошлом году в здании бассейна школы обрушился потолок.
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Так, подрядчик применил ставку НДС 20%, что привело к необоснованному увеличению стоимости контракта более чем на 2 млн рублей. Ещё почти 633 тысячи рублей, по данным аудиторов, были переплачены за демонтаж старого кровельного покрытия. Кроме того, компании выплатили 266,38 тыс. рублей за дополнительные работы, хотя документы, подтверждающие их объём и стоимость, отсутствовали.
При этом осмотр отремонтированной кровли показал многочисленные дефекты: по всей поверхности обнаружены складки и морщины на всей площади покрытия, признаки протечек, повреждения рубероида, неработающие элементы водосточной системы. Утеплитель оказался пропитан влагой, а лестницы, ограждения и часть кирпичной кладки парапетов имеют повреждения. По оценке КСП, технология устройства кровли была нарушена, а строительный контроль осуществлялся ненадлежащим образом. Объём неэффективно израсходованных бюджетных средств аудиторы оценили в 4,7 млн рублей.
Серьёзные нарушения специалисты выявили и при капитальном ремонте школы № 73, где подрядчиком также выступало ООО СК «Фелис Групп». На ремонт крыши, фасада, пищеблока и спортивного зала компании перечислили 43,1 млн рублей. При этом часть обязательной исполнительной документации, включая акты скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на строительные материалы, отсутствовала.
«В нарушение требований статьи 309, пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ подрядчику ООО СК “Фелис Групп” оплачено за фактически невыполненные работы в общей сумме 14 787,96 тыс. рублей», — говорится в документе.
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Проверка также выявила многочисленные дефекты. На фасаде школы появились трещины и разводы на окрашенных поверхностях, а ремонт цокольной части остался незавершённым. Спортивный зал по состоянию на февраль 2026 года не эксплуатировался.
В пищеблоке сохранились старые ванны и мойки, на полу остались следы строительного раствора, также в отчёте говорится, что здесь отсутствуют плинтусы, имеются щели между полом и стенами, трещины на отделке и незавершённые внутренние работы. Кроме того, не завершён ремонт систем водоснабжения и водоотведения.
По оценке КСП, школой не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств в общей сумме 42,6 млн рублей. По результатам контрольного мероприятия на имя начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока внесены представления.