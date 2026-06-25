Секретное оружие США провалилось в Израиле: Иран ударил в уязвимое место

«Такие установки можно уничтожить, если мы их обнаружим и попытаемся ударить, например, артиллерией. Пока они неплохо работают по ракетам РСЗО, по более крупным объектам у этого оружия есть сложности. Хотя даже по РСЗО эти лазерные установки не всегда эффективны», — сказал Кнутов.