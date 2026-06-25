Секретное оружие США провалилось в Израиле: Иран ударил в уязвимое место

Лазерное оружие можно поражать с помощью артиллерии, главная сложность заключается в обнаружении такой техники из-за того, что лазерный луч не видим для глаза. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее портал Axios писал, что руководители Пентагона, включая его главу Пита Хегсета, впервые лично наблюдали за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико.
«Такие установки можно уничтожить, если мы их обнаружим и попытаемся ударить, например, артиллерией. Пока они неплохо работают по ракетам РСЗО, по более крупным объектам у этого оружия есть сложности. Хотя даже по РСЗО эти лазерные установки не всегда эффективны», — сказал Кнутов.
Он отметил, что Израиль планировал принять лазерное оружие в состав своего «Железного купола», но во время одной из массированных атак оно не справилось со своими задачами и его отправили на доработку.
«Средства поражения еще существуют. Вся сложность в том, что лазерный луч невидимый. Для обнаружения этого оружия нужны оптические системы, которые позволят понять, что используется боевой лазер. Это новое оружие, которое очень востребовано, но пока она не достигло с точки зрения технологий такого уровня, чтобы выпускать его серийно», — подытожил Кнутов.