Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл выездное совещание по развитию СТК «Хехцир». Глава региона на месте заслушал доклады профильных министров и разработчиков концепции комплекса. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сейчас на “Хехцире” действуют две горнолыжные трассы протяжённостью 2,1 км и около 1,5 км. Здесь катаются жители и гости края, проходят занятия юных горнолыжников Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва», — говорится в сообщении.
Центром семейного отдыха, туризма и спорта в Хабаровском крае должен стать Хехцир. Фото: Антон Шевченко.
Центром семейного отдыха, туризма и спорта в Хабаровском крае должен стать Хехцир. Фото: Антон Шевченко.
Центром семейного отдыха, туризма и спорта в Хабаровском крае должен стать Хехцир. Фото: Антон Шевченко.
1 / 3.
Проект развития предполагает создание всесезонного международного спортивно-туристического комплекса для семейного отдыха. Концепт горной части предусматривает строительство десятков километров трасс разного уровня сложности. Также запланировано размещение гостиниц, глэмпингов, коттеджного комплекса, родельбана, этнопарка, смотровых площадок с панорамными кафе, катка, тюбинговых трасс. Обязательная часть концепции развития комплекса предусматривает учебно-тренировочный комплекс для спортсменов.
Центром семейного отдыха, туризма и спорта в Хабаровском крае должен стать Хехцир. Фото: Антон Шевченко.
Центром семейного отдыха, туризма и спорта в Хабаровском крае должен стать Хехцир. Фото: Антон Шевченко.
1 / 2.
На площадке комплекса в рамках планов социального развития центров экономического роста Дальнего Востока продолжается обустройство туристского маршрута «Легенды Хехцира» протяжённостью 3,8 км. Его запуск намечен на осень. Рядом будет проложена тропа для велосипедистов. Глава региона Дмитрий Демешин и участники выездного совещания обсудили возможность размещения в этой же зоне тренировочных трасс для детей, занимающихся горнолыжным спортом.
«Убежден, что туристическую тропу “Легенды Хехцира” нужно сопрягать с зимними форматами отдыха — это может быть детская горнолыжная школа. Обсудили, каким образом будет расположен подъемник, где должны быть гостиницы, чтобы они не мешали прокладке новых трасс», — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Губернатор поручил профильным ведомствам синхронизировать планы по строительству инфраструктуры с потребностями детской спортивной школы. В ближайшее время он планирует повторно посетить «Хехцир», чтобы лично оценить обустройство туристской тропы. Развитие всего спортивно-туристического комплекса остаётся на личном контроле главы региона.