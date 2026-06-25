Центром семейного отдыха, туризма и спорта в Хабаровском крае должен стать Хехцир

На площадке комплекса в рамках планов социального развития центров экономического роста Дальнего Востока продолжается обустройство туристского маршрута «Легенды Хехцира» протяжённостью 3,8 км. Его запуск намечен на осень. Рядом будет проложена тропа для велосипедистов. Глава региона Дмитрий Демешин и участники выездного совещания обсудили возможность размещения в этой же зоне тренировочных трасс для детей, занимающихся горнолыжным спортом.