В Красноярске масштабно стартовала «Российская студенческая весна»

24 июня в Красноярске открылся XXXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». [caption id= «attachment_369896» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Ирина Князева[/caption] Регион впервые принимает такой масштабный творческий фестиваль студентов. Участниками конкурсной программы станут более 3 000 человек из 85 регионов. Они выступят в 10 направлениях: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт». [caption id= «attachment_369898» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Ирина Князева[/caption] Всего будет предусмотрено 50 номинаций, в том числе тематические, которые связаны с Годом единства народов России. Отметим, что и церемония открытия прошла в честь единства народов и национальностей, проживающих на территории страны. [caption id= «attachment_369899» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Ирина Князева[/caption] Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поприветствовал участников и подчеркнул, что Красноярск стал столицей студенческого творчества. Через творчество мы можем показать самобытность каждого народа, но этот язык творчества — единый язык народов России. Пусть Красноярск станет для каждого из вас местом силы. В добрый путь!, — обратился к участникам глава региона. Фестиваль продлится до 28 июня. Конкурсанты представят более 1 000 работ. Кроме того, их ждет туристическая программа — участники посетят ключевые красноярские объекты. А имена победителей станут известны на церемонии закрытия. [caption id= «attachment_369900» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Ирина Князева[/caption] Напомним, самый масштабный творческий фестиваль студентов в стране проводят ежегодно. Сейчас мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и приурочено к Году единства народов России. Автор материала: Ирина Князева.