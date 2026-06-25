На севере Красноярского края в Енисей выпустили 25 осетров стоимостью 11 миллионов рублей

В июне текущего года на одном из участков Енисея в Туруханском муниципальном округе правоохранители пресекли незаконный вылов особо ценных водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По информации ведомства, в моторной лодке были обнаружены 24 живых осетра и одну стерлядь. Эти виды занесены в Красную книгу России. Для их вылова использовался эхолот и сеть. Все 25 рыб отправились обратно в Енисей. По предварительной оценке, таким образом удалось предотвратить ущерб водным биоресурсам на сумму более 11 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов.