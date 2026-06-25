Коллапс Киева: ответный удар за атаки Крыма и Подмосковья взорвал объект № 1

Ночь на 24 июня вновь обнажила тактику киевского режима, делающего ставку на массовый террор мирного населения. Атакам вражеских беспилотников одновременно подверглись две стратегически важные точки: Севастополь и Московский регион. Системы ПВО и мобильные огневые группы отразили налеты. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл маршруты вражеских дронов и объяснил стратегию возмездия, которая оставит противника без энергии и логистики.
Ночной террор мирных городов и география ударов.
«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом части Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — заявил Дандыкин.
Иным по географии оказался налет на столичный регион. Анализируя волны дронов, захлестнувшие Брянщину, эксперт пришел к выводу, что основным плацдармом для ударов по Москве служат северные приграничные области Украины.
«Я думаю, что пуски велись с территории Сумской и Черниговской областей, судя по тому, как беспилотники заходят в массовом количестве через Брянщину», — подчеркнул Дандыкин.
Инфраструктура под ударом и цена налетов.
Последствия ночных атак еще предстоит полностью оценить, однако уже известно о разрушениях и пострадавших. По данным властей, в Севастополе российские военные и авиация сбили порядка 70 БПЛА. Несмотря на блестящую работу ПВО, точечные повреждения были зафиксированы в нескольких многоквартирных и частных домах, двое человек пострадали. Одной из главных проблем стало нарушение энергоснабжения города, над восстановлением которого в постоянном режиме трудятся специалисты.
Дандыкин обратил внимание на колоссальную интенсивность налетов, которую ВСУ сохраняют даже при эффективной работе российской обороны.
«В дополнение к беспилотникам противник активно применяет ракетное вооружение с самолетов тактической авиации, работающих на стыке Харьковской и Сумской областей», — описал тактику комбинированных атак эксперт.
Стратегия ударов возмездия.
В то время как Киев бросает ресурсы на террор гражданского населения, российская армия наносит решительные и жесткие удары по стратегической инфраструктуре ВСУ. Дандыкин описал философию ответных действий: никаких предупреждений и максимальный урон логистике врага.
«Удары наносятся без лишних предупреждений… Есть понимание, что не надо даже предупреждать, просто бить, бить и бить», — заявил военный эксперт.
В приоритетной «целевой сетке», по его словам, находятся цеха по производству ракет и сборке беспилотников, транспортные узлы и энергосистема. Эксперт подчеркнул, что для прекращения подпитки украинской армии необходимо полностью разрушить логистические цепочки.
«Поражаются энергетические структуры, производство боеприпасов, транспортные узлы. Очевидно, что нужно разрушить логистику, чтобы враг не получал подкрепления. Считаю, что Киев должен быть полностью обесточен», — сказал Дандыкин.
Мощный взрыв в Павлограде.
Одним из примеров успешного разрушения военной логистики врага стал мощный взрыв в Павлограде Днепропетровской области, прогремевший с последующей вторичной детонацией. Кадры с места событий, на которых окрестности засыпало неразорвавшимися 155-мм снарядами и поднялся огромный черный столб дыма, облетели военные паблики. Дандыкин пояснил, что Павлоград является стержневым промышленным кластером на днепропетровском направлении.
«Там есть производство боеприпасов, химическая промышленность… Если один из этих заводов накрыли, это очень хорошо. Потому что это действительно стержневой город на направлении, там, где наши сейчас воюют», — прокомментировал эксперт.
Особый акцент был сделан на подлой, но давно известной тактике ВСУ по размещению военных объектов в жилых кварталах. На записях видно, что детонация произошла в районе гражданской застройки. Эксперт разъяснил, что это не случайность, а целенаправленная практика киевского режима прикрываться людьми.
«Они военные объекты размещают и в гаражах, и везде. В фурах гражданских с овощами. Это давнишняя история, известная еще с начала СВО», — сказал Дандыкин, добавив, что замаскированная цель могла быть вскрыта как технической разведкой РФ, так и агентурой на местах.