Коллапс Киева: ответный удар за атаки Крыма и Подмосковья взорвал объект № 1

Последствия ночных атак еще предстоит полностью оценить, однако уже известно о разрушениях и пострадавших. По данным властей, в Севастополе российские военные и авиация сбили порядка 70 БПЛА. Несмотря на блестящую работу ПВО, точечные повреждения были зафиксированы в нескольких многоквартирных и частных домах, двое человек пострадали. Одной из главных проблем стало нарушение энергоснабжения города, над восстановлением которого в постоянном режиме трудятся специалисты.