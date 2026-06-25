Период большой воды продлится на Южном Урале еще около двух лет

«Лето будет своеобразное. На самом деле, настоящее уральское лето. То есть будут периоды дождей и периоды жары. Вот летом прошлого года большой жары-то не было, при этом количество атмосферных осадков было в норме или немного выше нормы. Это уже говорит, что год многоводный. И это будет продолжаться. Думаю, что мы пика еще не достигли», — говорит Сергей Лихачев.