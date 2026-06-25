Период большой воды продлится на Южном Урале еще около двух лет

Еще до того, как на Челябинскую область обрушились затяжные июньские дожди, журналист ИА «Первое областное» беседовал с доктором биологических наук, профессором проректором по науке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Сергеем Лихачевым. Тогда он предположил, что лето будет отчасти дождливым, а многоводный период продлится еще как минимум два года. Похоже, его прогноз сбывается.
По словам ученого, циклы многоводности и маловодности на Урале сменяют друг друга примерно каждые 50 лет. В 1973—1974 годах уже наблюдалось серьезное понижение уровня воды в водоемах, дефицит атмосферных осадков, повышенная температура воздуха и, как следствие, его пониженная влажность, то есть атмосферная и гидрологическая засухи. В течение последующих 50 лет периоды маловодности и многоводности сменяли друг друга с разной интенсивностью. Но начиная с 2022 года наблюдается постепенный рост многоводности.
Профессор отметил, что, например, в 2024 году уровень воды в Аргазинском водохранилище впервые за много лет достиг почти полного объема — более 960 миллионов кубометров. 2025 год оказался менее влажным, но летом 2026 года следует ожидать чередования дождливых дней с обильными осадками и жарких дней с высокими температурами.
«Лето будет своеобразное. На самом деле, настоящее уральское лето. То есть будут периоды дождей и периоды жары. Вот летом прошлого года большой жары-то не было, при этом количество атмосферных осадков было в норме или немного выше нормы. Это уже говорит, что год многоводный. И это будет продолжаться. Думаю, что мы пика еще не достигли», — говорит Сергей Лихачев.
Ученый считает, что период большой воды будет продолжаться еще примерно два года. Потом пойдет уменьшение количества осадков, как зимой, так и летом, и увеличение жарких солнечных дней вплоть до засухи.
Для прогноза многоводья важно следить за зимними показателями выпадения осадков.
«Нужно смотреть по ноябрю — декабрю. Если выпадение снега было значительным, превышающим годовую норму — жди интенсивного паводка. Если снег идет всю зиму, как в 2023—2024 годах, — наблюдаются уже два пика паводка, весной и летом», — объяснил Сергей Лихачев.
Ученый предупредил, что в ближайшие два года возможны подтопления, особенно в населенных пунктах, расположенных в поймах рек и там, где отсутствуют дренажные канавы. Обнадеживает то, что Челябинская область хорошо подготовлена к паводкам. Отремонтированы гидротехнические сооружения, МЧС закупило новую технику, ведется круглосуточный мониторинг состояния дамб и водных объектов.
Напомним, дожди в Челябинской области в ближайшее время продолжатся. Местами они будут сопровождаться грозами и градом.