В Госдуме хотят ввести семейный образовательный отпуск для школьников в течение учебного года: зачем это нужно

Как отметил парламентарий, этот механизм подойдет тем родителям, кто работает по сменам или часто бывает в командировках и на каникулах не всегда может провести время с ребенком. При этом предлагаемый отпуск поможет избежать спорных ситуаций с посещаемостью в школе и избежать прогулов по неуважительным причинам.