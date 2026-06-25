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В Госдуме хотят ввести семейный образовательный отпуск для школьников в течение учебного года: зачем это нужно

Чернышов предложил ввести образовательный отпуск для школьников в пять дней.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ввести для российских школьников дополнительный семейный образовательный отпуск длиной в пять дней в течение учебного года. С таким предложение к лаве Минпросвещения Сергею Кравцову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, этот механизм подойдет тем родителям, кто работает по сменам или часто бывает в командировках и на каникулах не всегда может провести время с ребенком. При этом предлагаемый отпуск поможет избежать спорных ситуаций с посещаемостью в школе и избежать прогулов по неуважительным причинам.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал везде возрождать летние лагеря при школах. По его словам, не все родители имеют возможность отправить ребенка в отдельные лагеря, к дедушкам или бабушкам, поэтому такая система станет востребованной.

KP.RU сообщил, что Минпросвещения РФ организовало горячие линии для родителей на фоне временного прекращения детского отдыха в Крыму. По вопросам пребывания детей в «Артеке» действует горячая линия 8 (800) 600−20−85.

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