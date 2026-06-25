Венесуэла вводит чрезвычайное положение после сильного землетрясения

Власти Венесуэлы вводят режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Об этом в среду, 24 июня, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.
По данным Reuters, политик также объявила о закрытии международного аэропорта Каракаса из-за значительных повреждений.
Кроме того, в стране резко ухудшилась работа интернета, о чем сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.
— Данные показывают значительное снижение уровня интернет-соединения в Венесуэле, в том числе и в столице Каракасе, — говорится в публикации в социальной сети X.
Тем временем посольство России в Венесуэле призвало российских граждан, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности.
— В связи с произошедшем в Венесуэле землетрясением призываем соотечественников, проживающих в стране, соблюдать спокойствие, — уточнили в Telegram-канале представительства.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 60 километрах к северо-западу от Валенсии с населением в 1,6 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 13 километров.