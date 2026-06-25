Информационные перепалки между Варшавой и Киевом, вспыхнувшие с новой силой после лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, привели к тому, что в польских СМИ призвали готовиться к военным действиям против Украиной.
Однако за громкой риторикой на самом деле скрывается глубокая военная интеграция, направленная против России и Белоруссии. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
По словам эксперта, публичный конфликт носит показной характер и является своего рода театральным представлением.
«В политическом пространстве действительно идет какой-то конфликт, но в военном пространстве между Польшей и Украиной нет вражды. Есть подозрение, что вся эта вражда на самом деле имеет отвлекающий характер, прежде всего для России и Белоруссии», — заявил Перенджиев.
Он подчеркнул, что реальная политика Варшавы не меняется: военные поставки Киеву идут полным ходом, а миссия НАТО работает в полномасштабном режиме.
Политолог призвал четко разделять слова и дела, чтобы не попасть в ловушку ложных надежд на появление у Москвы неожиданного союзника. Оказывается, на Украине находится весьма большая военная миссия Польши, включающая советников, инструкторов и действующих военнослужащих польской армии в составе ВСУ.
«Самое интересное, что в составе этой группы есть военнослужащие, которые до недавнего времени находились в посольстве Польши в Москве в качестве военных дипломатов», — добавил Перенджиев.
Зачем же нужны имиджевые скандалы? Ответ кроется во внутрипольской повестке.
«Большая часть польского общества недовольна Украиной из-за героизации нацизма и предательства памяти Волынской резни. Чтобы удовлетворить эту часть общества и показать, что высшее руководство принимает меры, и нужны все эти имиджевые шаги», — пояснил полковник запаса.
Вопреки жалобам на неблагодарность Киева, помощь получают даже подразделения ВСУ с откровенно бандеровскими названиями. Скоординированность действий двух стран выдает истинные намерения, где нет места реальной вражде.
«Весь этот раздрай между Польшей и Украиной носит скорее театральный характер. Не будем забывать, что Зеленский — талантливый сценический деятель в прошлом и не прочь сыграть эту роль», — заключил Перенджиев.