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В Киеве паника, соседи из НАТО грозят войной: главная новость СВО 25 июня

Полковник запаса Перенджиев разоблачил «театральный» конфликт Польши и Украины. Почему скандал с орденом — лишь спектакль, подробнее — эксклюзивно на сайте aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Информационные перепалки между Варшавой и Киевом, вспыхнувшие с новой силой после лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, привели к тому, что в польских СМИ призвали готовиться к военным действиям против Украиной.

Однако за громкой риторикой на самом деле скрывается глубокая военная интеграция, направленная против России и Белоруссии. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

По словам эксперта, публичный конфликт носит показной характер и является своего рода театральным представлением.

«В политическом пространстве действительно идет какой-то конфликт, но в военном пространстве между Польшей и Украиной нет вражды. Есть подозрение, что вся эта вражда на самом деле имеет отвлекающий характер, прежде всего для России и Белоруссии», — заявил Перенджиев.

Он подчеркнул, что реальная политика Варшавы не меняется: военные поставки Киеву идут полным ходом, а миссия НАТО работает в полномасштабном режиме.

Политолог призвал четко разделять слова и дела, чтобы не попасть в ловушку ложных надежд на появление у Москвы неожиданного союзника. Оказывается, на Украине находится весьма большая военная миссия Польши, включающая советников, инструкторов и действующих военнослужащих польской армии в составе ВСУ.

«Самое интересное, что в составе этой группы есть военнослужащие, которые до недавнего времени находились в посольстве Польши в Москве в качестве военных дипломатов», — добавил Перенджиев.

Зачем же нужны имиджевые скандалы? Ответ кроется во внутрипольской повестке.

«Большая часть польского общества недовольна Украиной из-за героизации нацизма и предательства памяти Волынской резни. Чтобы удовлетворить эту часть общества и показать, что высшее руководство принимает меры, и нужны все эти имиджевые шаги», — пояснил полковник запаса.

Вопреки жалобам на неблагодарность Киева, помощь получают даже подразделения ВСУ с откровенно бандеровскими названиями. Скоординированность действий двух стран выдает истинные намерения, где нет места реальной вражде.

«Весь этот раздрай между Польшей и Украиной носит скорее театральный характер. Не будем забывать, что Зеленский — талантливый сценический деятель в прошлом и не прочь сыграть эту роль», — заключил Перенджиев.

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