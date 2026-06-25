В Киеве паника, соседи из НАТО грозят войной: главная новость СВО 25 июня

«В политическом пространстве действительно идет какой-то конфликт, но в военном пространстве между Польшей и Украиной нет вражды. Есть подозрение, что вся эта вражда на самом деле имеет отвлекающий характер, прежде всего для России и Белоруссии», — заявил Перенджиев.