Пермский учёный рассказал о необычном звездопаде, который ожидается в июне

Учёный Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о необычном звездопаде, который ожидается в конце месяца. Увидеть астрономическое явление можно будет в ночь с 27 на 28 июня.
«Этот метеорный поток движется почти в три раза медленнее привычных Персеид и оставляет в небе яркие оранжево-жёлтые следы. При благоприятных условиях частота вспышек в 2026 году может достичь ста в час», — сообщил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.
Называется звездопад — Июньские Боотиды. Наблюдать за явлением рекомендуют подальше от огней населённых пунктов. Делать это лучше между часом ночи и рассветом.
Напомним, на 7 июня пришёлся пик одного из самых интенсивных метеорных потоков этого года — Дневных Ариетид. Ещё одно название — радиопоток. Его явление получило в связи с тем, что пик приходится на дневное время.