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Пермский учёный рассказал о необычном звездопаде, который ожидается в июне

Наблюдать за явлением рекомендуют подальше от огней населённых пунктов.

Учёный Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о необычном звездопаде, который ожидается в конце месяца. Увидеть астрономическое явление можно будет в ночь с 27 на 28 июня.

«Этот метеорный поток движется почти в три раза медленнее привычных Персеид и оставляет в небе яркие оранжево-жёлтые следы. При благоприятных условиях частота вспышек в 2026 году может достичь ста в час», — сообщил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Называется звездопад — Июньские Боотиды. Наблюдать за явлением рекомендуют подальше от огней населённых пунктов. Делать это лучше между часом ночи и рассветом.

Напомним, на 7 июня пришёлся пик одного из самых интенсивных метеорных потоков этого года — Дневных Ариетид. Ещё одно название — радиопоток. Его явление получило в связи с тем, что пик приходится на дневное время.