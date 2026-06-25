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Красноярца отправили в колонию за нападение на бывшую девушку. Она просила не наказывать его

Ранее судимый житель Советского района Красноярска признан виновным в нанесении побоев бывшей девушке.

Ранее судимый житель Советского района Красноярска признан виновным в нанесении побоев бывшей девушке.

Установлено, что пьяный мужчина пришел в кафе, где работала пострадавшая, и на почве ее желания прекратить с ним отношения причинил ей телесные повреждения.

«Фигурант полностью признал свою вину и опознал себя на видеозаписи происшествия. Несмотря на то, что потерпевшая заявила в суде о своем желании примириться с ним и просила не привлекать его к уголовной ответственности, суд, учитывая характер совершенного деяния и наличие неснятой судимости за насильственное преступление, не применил данное обстоятельство для прекращения уголовного дела», — рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

С учетом совокупности преступлений, по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ красноярцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.