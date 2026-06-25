Красноярца отправили в колонию за нападение на бывшую девушку. Она просила не наказывать его

«Фигурант полностью признал свою вину и опознал себя на видеозаписи происшествия. Несмотря на то, что потерпевшая заявила в суде о своем желании примириться с ним и просила не привлекать его к уголовной ответственности, суд, учитывая характер совершенного деяния и наличие неснятой судимости за насильственное преступление, не применил данное обстоятельство для прекращения уголовного дела», — рассказали в объединенной пресс-службе судов края.