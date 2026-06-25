В посёлке Хабаровского края обновили Аллею Славы по нацпроекту

В посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района после благоустройства открыли Аллею Славы. Общественную территорию обновили по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве края со ссылкой на районную администрацию.
Работы начались в мае и уже полностью завершены. На территории площадью 775 квадратных метров обустроили мемориал «Вечный огонь», заменили уличное освещение, убрали аварийные деревья и высадили новые зелёные насаждения.
Аллею сделали удобнее для жителей: здесь появились новые пешеходные связи из тротуарной плитки и современный пандус для маломобильных людей. Общая стоимость работ составила почти 5 млн рублей, из них 2,5 млн рублей — федеральные средства.
Обновлённая территория должна стать не просто местом для прогулок, а площадкой памяти. Здесь смогут проводить патриотические мероприятия, уроки мужества, встречи с ветеранами и памятные акции.
Аллею Славы выбрали сами жители во время всероссийского голосования в 2025 году: за благоустройство этой территории высказались больше тысячи человек. Всего с 2019 года в Чегдомыне уже обновили 26 общественных пространств.
В 2026 году в Хабаровском крае планируют благоустроить 63 общественные территории в 52 населённых пунктах. Двенадцать из них будут связаны с памятью о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.