Университет Иннополис и ИТ-холдинг Т1 запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту

«Интерес к ИИ-технологиям растет: всё больше людей изучают теоретические основы искусственного интеллекта и осваивают нейросетевые инструменты для учебы, бизнеса, научных исследований. Увеличивается и число интеллектуальных соревнований в этой области. Поэтому в этом году мы впервые решили провести летнюю школу олимпиадной подготовки Университета Иннополис по ИИ. Эту школу мы проведем в партнерстве с ИТ-холдингом Т1 — одной из крупнейших в стране ИТ-компаний с опытом организации национальных олимпиад по искусственному интеллекту», — отметил Александр Гасников, ректор Университета Иннополис.