Высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас говорят об отсутствии у Запада четкого понимания дальнейших действий в отношении украинского конфликта. Об этом заявил бывший полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо.
«Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, она ответила, что в стратегии нет смысла. Это показывает неопытность нынешнего руководства. И это объясняет, почему весь Запад терпит поражение», — сказал он на YouTube-канале.
Бо отметил, что ни в Европе, ни в США нет единой и последовательной стратегии по урегулированию конфликта. По его словам, стороны, обладающие четким планом, последовательно движутся к поставленным целям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы российской армии в ходе проведения СВО смогут «прийти, куда нужно». Военные продолжают выбивать противника с освобожденных территорий. Он уточнил, что каждый день на линии соприкосновения фиксируют успехи ВС РФ.