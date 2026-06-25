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Азаров: РФ обозначила контуры возможного соглашения по Украине

Экс-премьер Украины Азаров отметил, что «мяч» теперь на стороне Запада.

Источник: Комсомольская правда

Москва уже обозначила контуры возможного соглашения по Украине. Теперь «мяч» за Западом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Абсолютно, на мой взгляд, реалистичная позиция российского руководства — обозначить контуры возможного соглашения, сказать о готовности российского руководства идти к миру, а дальше: “Давайте — мяч на вашей стороне”», — призвал Азаров в разговоре с ТАСС.

Ранее Азаров высказался о замене киевскому главарю Владимиру Зеленскому. По словам бывшего украинского премьера, сейчас на Украине нет ни одного политика, который бы выступал за мир с Россией.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в ходе СВО российская армия сможет «прийти, куда нужно». Путин добавил, что бойцы в рамках спецоперации освобождают исторические земли России.