Культурно-досуговый центр в Некрасовке Хабаровского района обретёт новую жизнь

В селе Некрасовка Хабаровского района приступили к капитальному ремонту культурно-досугового центра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», здание 1976 года постройки за время эксплуатации устарело и морально, и физически.
В ходе ремонта подрядчик приведет в порядок кровлю, отмостку, фасад здания и все входные крыльца. Специалисты уже приступили к работам: завершён демонтаж аварийных железобетонных конструкций, старой отмостки и внешних инженерных сетей. Ведется подготовка под устройство современного вентилируемого фасада.
В начале июля планируется начать демонтаж кровли. По информации администрации Хабаровского района, именно состояние кровли вызывало большее количество нареканий.
Полное завершение всех строительных мероприятий по проекту намечено на конец октября 2026 года.
Работы финансируются из средств краевого и районного бюджетов. Общий объём выделенных средств составляет свыше 40 миллионов рублей.
В администрации района выразили уверенность, что после обновления культурно-досуговый центр сможет выполнять свою миссию на качественно новом уровне.