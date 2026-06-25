В Московском регионе температура до конца рабочей недели не превысит 23 градусов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Жары не будет в Московском регионе до конца рабочей недели, температура прогнозируется не выше 23 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В четверг ночь будет относительно теплой — в Москве 10−12, по области 9−14. Днем в Москве 18−20, по области 16−21. А в ночь на пятницу по области местами небольшой дождь, в Москве около 10 градусов, по области 7−12. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза. Но тут уже небольшой прогрев: в Москве 20−22, по области 18−23», — сказала Макарова.
Она пояснила, что к Москве в четверг подходит небольшой волновой циклон с северо-запада. Он движется на юго-восток от юга Финляндии. Ночью с ним пройдут кратковременные дожди, днем будет облачная с прояснениями погода, местами только кратковременный дождь. Основные осадки будут ночью, а днем только местами, подчеркнула Макарова. Гроз, по ее словам, не будет.