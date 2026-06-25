В Московском регионе температура до конца рабочей недели не превысит 23 градусов

«В четверг ночь будет относительно теплой — в Москве 10−12, по области 9−14. Днем в Москве 18−20, по области 16−21. А в ночь на пятницу по области местами небольшой дождь, в Москве около 10 градусов, по области 7−12. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза. Но тут уже небольшой прогрев: в Москве 20−22, по области 18−23», — сказала Макарова.