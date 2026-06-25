Диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить фруктовые соки

«Фруктовые соки — это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен. Поэтому всем людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями, сладкие соки категорически запрещены. Проблема не в том, что это фруктовые соки, а в том, что в них очень много сахара», — подчеркнул Антон Поляков.