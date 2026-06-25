Диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить фруктовые соки

Употребление магазинных фруктовых соков может обернуться серьезными проблемами для здоровья у определенной группы людей. Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, что главная опасность этих напитков кроется не в их фруктовом происхождении, а в высоком содержании простых сахаров, которые наносят удар по углеводному обмену.
По словам специалиста, существует категория лиц, которым такие продукты строго противопоказаны.
«Фруктовые соки — это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен. Поэтому всем людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями, сладкие соки категорически запрещены. Проблема не в том, что это фруктовые соки, а в том, что в них очень много сахара», — подчеркнул Антон Поляков.
Эксперт также развеял распространенный миф о натуральности покупных соков. Зачастую яркие названия на упаковке не соответствуют реальному содержимому.
«Часто заявляется, что в составе якобы содержится клубника, вишня, ананас или какие-то другие фрукты, но далеко не всегда это соответствует действительности. Чаще всего основой может быть, условно говоря, тыква, которую ароматизируют, подкрашивают, стабилизируют и выдают за фруктовый продукт», — добавил врач.
Ранее Поляков назвал рецепт самых полезных котлет.