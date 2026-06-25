Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают перемалывать оборону противника в юго-западной части Константиновки. По данным Министерства обороны, только за прошедшие сутки армия России освободила 114 зданий, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ. Сопротивление разрозненных групп противника и одиночных боевиков подавляется методично и неотвратимо.
Боевикам не остается ничего, кроме как отступать в Дружковку — последний рубеж перед Краматорском.
Дружковка: хаотичное бегство в последний укрепрайон.
Остатки разбитого константиновского гарнизона отступают в Дружковку — город, который ВСУ заранее готовили к обороне. Однако, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, назвать это организованным отходом нельзя.
«Остатки ВСУ отступали в Дружковку хаотично. Но они готовили город, поэтому бои не будут легкими. Надо отметить, что отступавшие в Дружковку подразделения вымотаны, они нуждаются в ротации и доукомплектовании. Легче ВСУ после отступления в этот город не будет. Мы продолжаем продвижение», — рассказал Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Несмотря на истощение и деморализацию личного состава, противник попытается зацепиться за городскую застройку. Разведка Южной группировки уже работает на новом направлении.
«Наши военные прощупывают обстановку с помощью беспилотных систем и артиллерии, ведут боевую разведку. Боевые действия в Дружковке, по сути, только начинаются», — подчеркнул эксперт.
Ключ к Краматорску: 14 км прямой дороги и узел снабжения под ударом.
Стратегическое значение Дружковки трудно переоценить. Это последний крупный населённый пункт на пути к Краматорску — крупному городу в ДНР, который пока остается под контролем врага. Ян Гагин подчеркнул: контроль над связкой Константиновка — Дружковка фактически открывает ворота к Краматорской агломерации.
«ВСУ укрепляли Дружковку, пока теряли Константиновку. Туда бежали остатки гарнизона. Из значимых объектов там находится железная дорога, которая ведет на Краматорск, она является одним из логистических путей в этот город. От Дружковки до Краматорска по прямой около 14 км, это очень короткое расстояние», — пояснил Гагин.
После освобождения Дружковки перед российскими войсками откроется прямая дорога на Краматорск, а противник лишится последнего крупного рубежа, прикрывающего город.
«Дальше ничего нет. То есть, Константиновка и Дружковка — это ключи к Краматорску», — резюмировал собеседник aif.ru.
Железнодорожный узел в Дружковке, связывающий гарнизон Краматорска с тыловыми базами, окажется под огневым контролем. Потеря этой артерии вкупе с надломом морального духа бежавших из Константиновки подразделений ставит оборону ВСУ на этом направлении в критическое положение. Штурмовики «Южной» группировки продолжают наращивать давление, приближая момент, когда ключи от Краматорска окончательно окажутся в руках России.
Бегство в платьях из Константиновке.
О критическом положении украинского гарнизона в Константиновке в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, командование ВСУ фактически списало обороняющихся со счетов.
«Ситуация в Константиновке настолько серьезна, что ВСУ готовят город к сдаче. Там остался немногочисленный гарнизон, который находится в полном окружении. Наши войска методично уничтожают противника», — заявил Липовой.
Он подчеркнул, что российские военные предлагают противнику сложить оружие, однако киевский режим использует заградотряды, не давая отступать даже из безнадёжного котла.
«Кто-то сдается. Кто-то погибает из-за того, что их уничтожают свои же командиры и заградотряды с помощью дронов. Поэтому ситуация безнадежная и с каждым днем становится для противника все хуже», — добавил генерал.
Доведённые до отчаяния боевики идут на крайние меры, чтобы вырваться из огневого мешка. Липовой сообщил, что военнослужащие ВСУ массово переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь затеряться среди мирного населения и избежать как российского огня, так и расправы со стороны собственных сослуживцев.
«Доходит до того, что они надевают женские платья, лишь бы как-то вырваться из этого ада», — подытожил Сергей Липовой.