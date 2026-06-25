Ловушка захлопнулась: ужас погнал ВСУ из Константиновки на верную смерть

«Остатки ВСУ отступали в Дружковку хаотично. Но они готовили город, поэтому бои не будут легкими. Надо отметить, что отступавшие в Дружковку подразделения вымотаны, они нуждаются в ротации и доукомплектовании. Легче ВСУ после отступления в этот город не будет. Мы продолжаем продвижение», — рассказал Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru.