Кинотеатр под открытым небом открывается в Комсомольске-на-Амуре

В городе Юности стартуют просмотры пленочного кино под открытым небом. Первая встреча состоится 28 июня в парке «Судостроитель» на сцене «Клетка». В этот день зрителям покажут классику советских мультфильмов: «Ну, погоди!», «Приключения попугая Кеши» и другие ленты. Организатор — комсомольский «Кинокуб». Показы проводят с помощью старых пленочных кинопроекторов 1989 года выпуска и современной техники. «Каждый год мы организуем просмотр фильмов на пленке. Начало сезона зависит от погоды, в этом году мы смогли устроить первый сеанс лишь в конце июня, поэтому планируем показывать пленочное кино до середины-конца октября», — отметил руководитель объединения «Кинокуб» Дмитрий Куприянов. В коллекции клуба — не только советская классика, но и зарубежные фильмы прошлых десятилетий, современные картины и архивные записи. Впервые этим летом гостям представят хронику комсомольской телерадиокомпании — уникальную запись, которую удалось найти в местном архиве. Первое время сеансы будут начинаться по воскресеньям в 21:30, после — по субботам в 21:00. Посетить показы может каждый — вход бесплатный.