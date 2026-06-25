Поддержка ТОСов в Хабаровском крае вырастет до 1 млрд рублей к 2029 году

С такой инициативой выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а его идею поддержал глава региона Дмитрий Демешин. Сейчас на поддержку территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае в год выделяется 500 млн рублей, но уже через три года эта сумма увеличится в два раза. В прошлом году благодаря выделению субсидий из краевого бюджета активисты ТОС смогли реализовать более 700 своих проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий и других общественных пространств. Но с увеличением финансирования количество реализованных проектов в крае будет расти.