Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поддержка ТОСов в Хабаровском крае вырастет до 1 млрд рублей к 2029 году

С такой инициативой выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а его идею поддержал глава региона Дмитрий Демешин. Сейчас на поддержку территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае в год выделяется 500 млн рублей, но уже через три года эта сумма увеличится в два раза. В прошлом году благодаря выделению субсидий из краевого бюджета активисты ТОС смогли реализовать.

С такой инициативой выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а его идею поддержал глава региона Дмитрий Демешин. Сейчас на поддержку территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае в год выделяется 500 млн рублей, но уже через три года эта сумма увеличится в два раза. В прошлом году благодаря выделению субсидий из краевого бюджета активисты ТОС смогли реализовать более 700 своих проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий и других общественных пространств. Но с увеличением финансирования количество реализованных проектов в крае будет расти.