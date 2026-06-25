Мужчина и женщина пытались незаконно привезти более 100 кг икры в Москву, их будут судить в Хабаровске

44-летняя женщина согласилась доставить груз в Москву за 100 тысяч рублей, приняв предложение от неизвестного и не зная о содержимом. Она попросила помощи у 48-летнего знакомого. Заказчик рассказал, что в мешках находится осетровая икра, и женщина со знакомым приступили к перевозке. Однако водителя грузовика задержали сотрудники правоохранительных органов и изъяли у него 102, 5 килограмма осетровой икры. На данный момент следствие завершилось, уголовное дело направлено в Краснофлотский суд города Хабаровска для рассмотрения по существу.