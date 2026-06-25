Владимир Путин: «Отечественные самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными»

Президент России Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, расположенный в подмосковном Жуковском. Там глава государства осмотрел перспективные модели российских самолетов, в том числе импортозамещенные «Суперджеты», а также провел совещание по теме развития отечественной авиации. По словам президента, сейчас перед российскими производителями стоит амбициозная задача: они должны добиться того, чтобы отечественные воздушные суда могли успешно конкурировать с зарубежными самолетами. И, по словам Владимира Путина, у российской авиапромышленности есть все для достижения этой масштабной цели. «Такие перспективные модели у нас, конечно, есть. Это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем и ближнемагистральный новый “Сухой Суперджет”. Как вы помните, мы начали его делать с партнерами из Италии и Франции, но они ушли, и мы все заместили. И мне сейчас пилоты сказали, что мы не просто воспроизвели то, что было, что мы сделали вместе с партнерами, но и улучшили характеристики», — заявил Владимир Путин. В ходе совещания президент России выразил уверенность, что совместные усилия отечественных авиастроителей и авиакомпаний позволят добиться того, чтобы российские авиаперевозчики смогли летать в основном на самолетах, произведенных в нашей стране.