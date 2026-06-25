Пробежала 643,7 км за четверо суток: россиянка установила мировой рекорд

Вера Чекалина побила мировой рекорд среди женщин в гонке Backyard Ultra на соревнованиях Biotropika в Ленинградской области. Спортсменка преодолела 96 кругов по 6 706 метров — это 643,7 километра. Рекорд держался с октября 2025 года и принадлежал британке Саре Перри (95 кругов). Формат бэкъярда считается одним из самых изнурительных в мире: каждый час участники стартуют заново, на каждый круг дается ровно 60 минут. Гонка идет, пока есть хотя бы двое бегунов, укладывающихся в лимит. Личный рекорд Чекалиной до этого составлял 64 круга. Источник сообщество в ВК «РУССКИЙ БЭКЪЯРД БИОТРОПИКА» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/чекалина.mp4