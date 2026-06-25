Гастровокзал, а не фуд-молл: «Речник» в Хабаровске может заработать весной 2027 года

Внешнее благоустройство обновленного «Речника» должно завершиться к осени этого года, на весну следующего запланировано официальное открытие. На своей странице в одной из социальных сетей автор проекта, владелец сети кофеен «Келди» Антон Толмачев рассказал, что было принято решение отказаться от первоначального английского названия «фуд-молл». Вместо него обновленный «Речник» будет иметь статус гастровокзала, в котором расположатся как рестораны, так и мастерские. Пока вокруг здания бывшего речного вокзала Хабаровска, которое сейчас находится на реконструкции, стоит забор, на котором представлены интересные факты как про историю этого здания, так и про то, каким оно станет в скором будущем. Есть на заборе и новое название гастровокзала — «Речник». Его первая буква «Р» стилизована под парусник, а остальные буквы выполнены в виде амурских волн. «Наш речной вокзал является местом притяжения для горожан потому, что он находится в самой нижней точке центра города. Все улицы стекаются сюда вниз, в речной вокзал, и это такое место встреч. На нашем заборе с одной стороны мы рассказали всю историю этого места и то, с чего здесь все начиналось, а с другой — то, во что это все превратится, и какая будет концепция у этого проекта», — рассказал Антон Толмачев.