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Бездомный поджег квартиру в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре, на улице Сидоренко, 26, произошел пожар в квартире на первом этаже. Местные жители рассказывают, что уже около года это помещение используют как приемник для бездомных — их привозят с улиц пьяными, а ночами они шумят, пьют и не дают соседям покоя. В ночь на 23 июня один из них устроил пожар. Возгорание удалось.

В Комсомольске-на-Амуре, на улице Сидоренко, 26, произошел пожар в квартире на первом этаже. Местные жители рассказывают, что уже около года это помещение используют как приемник для бездомных — их привозят с улиц пьяными, а ночами они шумят, пьют и не дают соседям покоя. В ночь на 23 июня один из них устроил пожар. Возгорание удалось потушить, но жильцы дома всерьез обеспокоены: никто не знает, чего еще ждать от таких «соседей». Источник: Хабарай.