Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор временно закрыл биробиджанское кафе из-за нарушений

Роспотребнадзор провел проверку кафе в Биробиджане. По ее результатам выявили ряд нарушений — несоблюдение условий хранения продуктов, отсутствие маркировок и контроля за соблюдением правил личной гигиены работниками и другие. Деятельность кафе приостановлена на 35 суток. Индивидуальный предприниматель полностью устранил выявленные нарушения.

Роспотребнадзор провел проверку кафе в Биробиджане. По ее результатам выявили ряд нарушений — несоблюдение условий хранения продуктов, отсутствие маркировок и контроля за соблюдением правил личной гигиены работниками и другие. Деятельность кафе приостановлена на 35 суток. Индивидуальный предприниматель полностью устранил выявленные нарушения.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше