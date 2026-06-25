Роспотребнадзор временно закрыл биробиджанское кафе из-за нарушений

Роспотребнадзор провел проверку кафе в Биробиджане. По ее результатам выявили ряд нарушений — несоблюдение условий хранения продуктов, отсутствие маркировок и контроля за соблюдением правил личной гигиены работниками и другие. Деятельность кафе приостановлена на 35 суток. Индивидуальный предприниматель полностью устранил выявленные нарушения.
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