Приморские врачи удалили гигантскую послеоперационную грыжу ветерану СВО

57-летнего жителя Хорольского района комиссовали после тяжелого ранения живота осколком, полученного во время спецоперации. После пяти перенесенных операций у мужчины сформировалась большая грыжа с дефектом 13 сантиметров. Ситуация осложнялась тем, что почти треть органов брюшной полости сместилась за пределы брюшной стенки. Хирургическое вмешательство в таком случае может быть связано с серьезными рисками, поэтому хирурги Приморской краевой клинической больницы № 1 приняли решение использовать TAR-пластику. Во время операции врачи аккуратно разделили многочисленные спайки, сформировавшиеся после предыдущих операций, работать пришлось в условиях выраженных послеоперационных изменений тканей. Операция прошла успешно, уже на 12 сутки пациента выписали под амбулаторное наблюдение без осложнений.