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Глава Красноярска поддержал запуск строительства кафедрального собора на Стрелке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сенатор Александр Усс и глава Красноярска Сергей Верещагин обсудили подготовку к строительству кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сенатор Александр Усс и глава Красноярска Сергей Верещагин обсудили подготовку к строительству кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке.

Встреча прошла в городской администрации. Главная задача сейчас — ускорить оформление документов, необходимых для выхода на строительную площадку.

Александр Усс отметил, что проект собора уже несколько месяцев назад получил положительное заключение экспертизы. Теперь авторам проекта и специалистам администрации предстоит вместе уточнить оставшиеся детали и завершить подготовку полного пакета документов.

По словам сенатора, позиция Сергея Верещагина дает основания рассчитывать на положительный результат. Строительство кафедрального собора на Стрелке должно стать одним из ключевых проектов, связанных с возвращением исторического и духовного центра Красноярска.