Чулпан Хаматова начала работать в США

Напомним, что два года назад Чулпан Хаматова была уволена из Нового Рижского театра после конфликта с художественным руководителем Алвисом Херманисом. Источники сообщают, что актрисе не удалось адаптироваться в труппе, что привело к негативным отзывам о её работе и плохим продажам билетов.