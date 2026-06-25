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Чулпан Хаматова начала работать в США

Российская актриса Чулпан Хаматова начала новую главу своей карьеры в США, представив премьеру спектакля в театральном комплексе Calderwood Pavilion в Бостоне.

Российская актриса Чулпан Хаматова начала новую главу своей карьеры в США, представив премьеру спектакля в театральном комплексе Calderwood Pavilion в Бостоне. Постановка основана на пьесе Эжена Ионеско и привлекла внимание зрителей и критиков.

Премьера спектакля, режиссером которого стал Игорь Голяк, состоялась в Бостоне, где Чулпан Хаматова и её коллега Андрей Бурковский исполнили главные роли. Сюжет пьесы фокусируется на паре, оказавшейся запертой в комнате на фоне хаоса и разрушения, царящих за её пределами. Конфликтные отношения героев добавляют глубину и напряжение в действие.

Все участники постановки являются российскими культурными деятелями, среди которых композитор Анна Друбич, художник по костюмам Саша Агеева и звукорежиссер Денис Забияка.

Напомним, что два года назад Чулпан Хаматова была уволена из Нового Рижского театра после конфликта с художественным руководителем Алвисом Херманисом. Источники сообщают, что актрисе не удалось адаптироваться в труппе, что привело к негативным отзывам о её работе и плохим продажам билетов.

Также сообщалось, что жителей Латвии возмутило соседство с Чулпан Хаматовой.

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