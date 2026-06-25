Лучшие картины о жизни Амурского судозавода выберут в Комсомольске-на-Амуре

— Больше всего картин, как и ожидалось, представили в направлении «Живопись». Члены жюри тщательно отсмотрели все работы и уже подвели итоги, которые объявят сегодня в 18:00 в стенах нашего музея. Суммарно по всем категориям выбрали 15 победителей, — сказала директор Музея изобразительных искусств Любовь Ковалева.