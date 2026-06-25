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Лучшие картины о жизни Амурского судозавода выберут в Комсомольске-на-Амуре

Художники Города юности представили 60 работ к юбилею предприятия.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре подведут итоги конкурса «Завод глазами художника», приуроченного к 90-летию Амурского судостроительного завода. В течение нескольких дней авторы посещали предприятие, а по итогам экскурсий направили на выставку более 60 работ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В выставке приняли участие художники разных возрастов, среди которых были как профессионалы, так и любители. Картины, созданные конкурсантами, распределили на четыре категории: «Живопись», «Графика», «Прикладное искусство» и отдельное направление для авторов до 18 лет.

— Больше всего картин, как и ожидалось, представили в направлении «Живопись». Члены жюри тщательно отсмотрели все работы и уже подвели итоги, которые объявят сегодня в 18:00 в стенах нашего музея. Суммарно по всем категориям выбрали 15 победителей, — сказала директор Музея изобразительных искусств Любовь Ковалева.

Художники удивили жюри жанровым разнообразием своих работ, они представили как классические сюжеты — индустриальный пейзаж и портреты рабочих, — так и фэнтезийные картины, основанные на реальных страницах истории Амурского судостроительного завода.

Помимо подведения итогов, в торжественной обстановке пройдет и открытие выставки работ, созданных участниками, которая будет действовать в течение месяца — вплоть до 26 июля 2026 года.

Напомним, что на прошлой неделе в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре прошла выставка-аукцион. Отделение Союза художников России представило картины местных авторов, которые ушли с молотка в руки ценителей. Половину вырученных средств направили на поддержку участников СВО и их семей.