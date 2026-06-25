В Красноярском крае ситуация на топливном рынке стабильна

Накануне глава правительства Красноярского края Алексей Медведев провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждалась сложившаяся ситуация на топливном рынке региона. Ключевые темы — обеспечение бензином и дизтопливом, в первую очередь, социальных учреждений, муниципалитетов, северных территорий, аграриев и государственных структур. Ситуация в целом по всем территориям и ведомствам оценивается как стабильная, при этом сформированные запасы топлива на ближайшее время достаточны. Вместе с тем фиксируются отдельные случаи нарушения контрактных обязательств или отказов от участия в тендерах на поставку горюче-смазочных материалов из-за возникших трудностей с отгрузкой продукции на нефтеперерабатывающих предприятиях. Главным поставщиком, обеспечивающим топливом государственные и муниципальные учреждения, выступает краевое предприятие «Красноярскнефтепродукт». Как сообщил ее руководитель Борис Золотарев, организация полностью готова выполнить все ранее взятые на себя обязательства по отгрузке горючего в июне. Говоря о розничной торговле бензином и дизельным топливом, он указал на появление дефицита на некоторых автозаправочных станциях краевой сети, что было вызвано резким всплеском спроса. Не вполне обоснованный повышенный спрос мы фиксируем со стороны юридических лиц, которые закупаются впрок, иногда по 5−6 бочек. У обычных автомобилистов — напротив, сохраняется взвешенное потребительское отношение. В связи с этим для защиты интересов населения мы прорабатываем вопрос введения ограничений по объему отпускаемого топлива«, — отметил Борис Золотарев. Алексей Медведев одобрил данную меру, отметив, что она соответствует опыту ведущих розничных сетей по продаже топлива и направлена на стабилизацию ажиотажного спроса. Глава правительства поручил разработать сводный баланс потребностей в горючем. Документ должен детально отражать запросы по отраслям, территориям, поставщикам, видам топлива и этапам заключения договоров, а также учитывать как текущие, так и прогнозируемые (до конца года) нужды. Помимо этого, профильным ведомствам края поручено проанализировать и предложить варианты сокращения расхода топлива. При этом необходимо обеспечить неизменность приоритетов в социальной сфере и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Кроме того, Алексей Медведев дал указание изучить перспективы заключения контрактов с другими нефтеперерабатывающими предприятиями, в том числе на рынках Белоруссии, Казахстана и Китая. На данный момент, если не брать в расчет временный ажиотажный спрос, ситуация на топливном рынке стабильна. Запасы, необходимые для текущих отраслевых задач, созданы. На особом контроле, с учётом короткой навигации, — северный завоз, кормозаготовочная и уборочная кампании, основные службы жизнеобеспечения, стабильная работа общественного транспорта и авиации — где будем отслеживать каждый поступающий сигнал о возникающих дефицитах. И конечно, мы должны иметь решения по поддержанию стабильности топливного рынка края на будущее — имея в виду новые логистические схемы поставок», — подвел итоги совещания Алексей Медведев.