В Хабаровском крае расширят программу поддержки инициатив жителей

Ключевым моментом встречи стало предложение председателя Совета, мэра Хабаровска Сергея Кравчука, увеличить финансирование краевой программы ТОС до 1 миллиарда рублей и продлить её действие до 2030 года. Губернатор одобрил инициативу, указав, что рост поддержки будет обеспечен постепенно, в течение трёх лет, с опорой на мнения и пожелания жителей.