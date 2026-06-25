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В Хабаровском крае расширят программу поддержки инициатив жителей

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул значимость работы местного самоуправления.

К 20 летию Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» в краевой столице подвели промежуточные итоги деятельности объединения, охватывающего 199 из 204 действующих в регионе муниципалитетов. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул значимость работы местного самоуправления в решении повседневных вопросов граждан, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ключевым моментом встречи стало предложение председателя Совета, мэра Хабаровска Сергея Кравчука, увеличить финансирование краевой программы ТОС до 1 миллиарда рублей и продлить её действие до 2030 года. Губернатор одобрил инициативу, указав, что рост поддержки будет обеспечен постепенно, в течение трёх лет, с опорой на мнения и пожелания жителей.

В рамках мероприятия состоялось вручение наград работникам органов местного самоуправления. Среди награждённых — глава Тугуро Чумиканского района Изабелла Осипова (звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления»), а также представители муниципалитетов, получившие благодарности, письма губернатора и медали Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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