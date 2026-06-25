Эксперт Мельников: поисковики приблизились к нахождению затонувшей подлодки М-63

«Без сомнения, её найдут. На самом деле мы с каждым, я бы так сказал, неудачным поиском приближаемся к ее нахождению, потому что более-менее район нам понятен, ясен. В этом году мы уже два раза выходили в поисковую экспедицию по поиску лодки М-63, оба раза были для нас неутешительны, но это только приближает нас к заданному результату. Как человек морской и суеверный, я не готов сказать, найдем ли именно в 2026 году, но мы очень надеемся, что в ближайшее время найдем», — рассказал Мельников.