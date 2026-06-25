Эксперт Мельников: поисковики приблизились к нахождению затонувшей подлодки М-63

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Две поисковые экспедиции по обнаружению советской подводной лодки М-63, пропавшей без вести в августе 1941 года, провели в 2026 году специалисты фонда «Люди моря». Район поиска в целом определен, и каждая неудача лишь приближает к нахождению подлодки, сообщил ТАСС президент фонда Артем Мельников.
«Без сомнения, её найдут. На самом деле мы с каждым, я бы так сказал, неудачным поиском приближаемся к ее нахождению, потому что более-менее район нам понятен, ясен. В этом году мы уже два раза выходили в поисковую экспедицию по поиску лодки М-63, оба раза были для нас неутешительны, но это только приближает нас к заданному результату. Как человек морской и суеверный, я не готов сказать, найдем ли именно в 2026 году, но мы очень надеемся, что в ближайшее время найдем», — рассказал Мельников.
После обнаружения поднимать подлодку на поверхность не планируется. Вместо этого будет выполнена фотограмметрическая съемка — около 90 тыс. фотографий, которые объединят в единую 3D-модель с точностью до сантиметра. Это позволит установить причину гибели субмарины, которая считается братской могилой экипажа.
В августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого без вести пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота М-49 и М-63. Субмарины этого типа получили название «Малютка» за размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки. Подлодки серии «М» имели подводное водоизмещение 258 т, две торпеды в носовых торпедных аппаратах и 45-мм орудие у ограждения рубки.
Поиск погибших подводных лодок М-49 и М-63 ТОФ начался около 20 лет назад. Эти корабли пропали без вести в период между 10 и 17 августа 1941 года. Для поисковых работ в разное время привлекались научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда ТОФ.
В 2025 году Тихоокеанский флот (ТОФ) при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружил в заливе Петра Великого подводную лодку М-49.