Сосновоборский предприниматель сел за вырубку на 12,8 млн рублей

С февраля по май 2022 года бизнесмен организовал схему по заготовке древесины под видом законных договоров с гражданами на строительство домов. На деле на делянках работала техника, нанятые бригады вырубали лес, а бревна увозились. Жертвой схемы стали 7 участков близ деревни Сергеевка — ущерб государству превысил 12,8 млн рублей.