Сосновоборский предприниматель сел за вырубку на 12,8 млн рублей

Предприниматель из Сосновоборска получил реальный срок за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
С февраля по май 2022 года бизнесмен организовал схему по заготовке древесины под видом законных договоров с гражданами на строительство домов. На деле на делянках работала техника, нанятые бригады вырубали лес, а бревна увозились. Жертвой схемы стали 7 участков близ деревни Сергеевка — ущерб государству превысил 12,8 млн рублей.
В суде предприниматель так и не признал вину, настаивая на законности своих действий. Однако прокуратура представила неопровержимые доказательства.
Суд назначил наказание по статье 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере) — 2 года колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей и запрет на лесозаготовительную деятельность на 2,5 года. Имущество бизнесмена арестовано для возмещения ущерба.
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