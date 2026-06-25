Сосед с топором угрожал убийством 85-летнему комсомольчанину из-за стояка

В Комсомольске-на-Амуре обычный бытовой конфликт из-за воды закончился уголовным делом. 85-летний житель Центрального округа сообщил в полицию, что сосед сверху пришёл к нему с топором и угрожал убийством, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Участковый отдела полиции № 3 выяснил, что пожилой мужчина давно страдал от подтоплений: квартиру периодически заливал 38-летний жилец сверху, но на претензии, по данным полиции, не реагировал. Когда договориться не получилось, пенсионер стал перекрывать стояк с водой.
Это разозлило соседа. По версии полиции, мужчина был пьян, спустился этажом ниже, дождался, когда пожилой хозяин откроет дверь, подпер её ногой и стал угрожать ему топором. После этого он вернулся к себе в квартиру.
В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По этой статье может грозить до двух лет лишения свободы.
На время расследования подозреваемому избрали обязательство о явке. Теперь соседский спор о подтоплениях будет разбираться уже не только на уровне управляющей компании, но и в рамках уголовного дела.