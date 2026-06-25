21-летний хабаровчанин отдал мошенникам все деньги отца-бизнесмена

В полицию сначала обратился индивидуальный предприниматель из Индустриального района. Его сыну позвонили якобы из компании, обслуживающей домофоны, и попросили назвать код из смс. После этого в схему включились другие собеседники: они заявили молодому человеку, что по его персональным данным будто бы финансируют террористические организации.