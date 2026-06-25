21-летний хабаровчанин отдал мошенникам все деньги отца-бизнесмена

В Хабаровске двое жителей лишились почти 6 млн рублей после телефонных разговоров с мошенниками. В одном случае аферисты вывели из семьи все накопления через 21-летнего студента, в другом — убедили женщину продать комнату в общежитии, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию сначала обратился индивидуальный предприниматель из Индустриального района. Его сыну позвонили якобы из компании, обслуживающей домофоны, и попросили назвать код из смс. После этого в схему включились другие собеседники: они заявили молодому человеку, что по его персональным данным будто бы финансируют террористические организации.
Студента напугали уголовной ответственностью и убедили, что родительские деньги нужно срочно «спасти». Под диктовку мошенников он забрал из дома семейные накопления и через банкоматы перевёл на указанные счета 2 млн 465 тысяч рублей.
Жительницу Железнодорожного района обрабатывали дольше — около двух месяцев. Сначала ей позвонили под видом специалистов некоего фонда и сообщили о положенной выплате, а после того как 45-летняя женщина назвала паспортные данные, другие аферисты заявили, что преступники якобы оформляют на неё кредиты.
Чтобы «защитить» имущество, горожанка продала комнату в общежитии, взяла кредит в банке и перечислила мошенникам 3 млн 523 тысячи рублей. По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере; виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.