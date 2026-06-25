Ассенизатора обязали выплатить 1,3 млн рублей за озеро нечистот под Волгоградом

Следы сброса жидких отходов на почву были зафиксированы вблизи поселка Себрово в Михайловском округе. Площадь загрязнения составила 168 кв.м. В отобранных пробах почвы были обнаружены превышения концентраций целого «букета» загрязняющих веществ. В ходе административного расследования было установлено, что транспортное средство, которое производило сброс ЖБО на почву, находится в собственности физического лица. Ему было направлено требование об оплате ущерба, но оно было оставлено без внимания.