Дача без стресса: Что важно проверить до выезда за город, чтобы не переплатить

По её словам, даже при наличии холодильника часть продуктов может потерять свежесть ещё до того, как попадёт на стол. Поэтому лучше заранее продумать меню и список покупок, а также предусмотреть возможность докупить продукты рядом с дачей. Если магазинов поблизости нет, стоит использовать термосумки для безопасной перевозки.