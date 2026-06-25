В ГД обсудят квоты для участников СВО на трудоустройство в госорганах

При этом уточняется, что работодатель сможет увеличивать эту квоту в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда РФ. Кроме того, согласно документу, конкурс на должности государственной гражданской и муниципальной службы в рамках указанной квоты проводиться не будет.