В ГД обсудят квоты для участников СВО на трудоустройство в госорганах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внесет законопроект о квоте для участников специальной военной операции на трудоустройство в государственных органах. Текст есть в распоряжении ТАСС.
Предлагается дополнить новой статьей закон «О занятости населения в Российской Федерации», установив квоту на трудоустройство в госорганах, государственных организациях и органах местного самоуправления для участников СВО. Предполагается, что эта квота должна составлять 1% от среднесписочной численности работников.
При этом уточняется, что работодатель сможет увеличивать эту квоту в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда РФ. Кроме того, согласно документу, конкурс на должности государственной гражданской и муниципальной службы в рамках указанной квоты проводиться не будет.
Как пояснил ТАСС Кузнецов, законопроект позволит создать «прямой законодательный лифт во власть» для ветеранов СВО. «Мне очевидно, что среди наших ветеранов — люди с необходимым стране уникальным опытом, ответственностью и моральным авторитетом. Это не льгота — это признание прав на участие в формировании будущего России», — отметил он.