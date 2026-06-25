Удар в спину: страна НАТО грозит Украине войной

«Политики в Польше говорят: несмотря на то, что мы помогаем Украине оружием и деньгами, Украина плохо себя ведет по отношению к нам. Но надо четко разделять слова и дела. Дела показывают: никакой фактической вражды между руководством двух стран нет. В военной сфере у них активное взаимодействие. Даже тем подразделениям ВСУ, которые носят бандеровские названия, помощь от Польши поступает, и никто их в этом не ограничивает», — резюмировал Перенджиев.