Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, возможно ли начало военного конфликта между Украиной и Польшей на фоне публичных скандалов между политиками этих стран.
Ранее издание Mysl Polska писало, что на фоне героизации нацизма на Украине Польше нужно готовиться к военным действиям с Украиной, а не с Россией.
По мнению Перенджиева, все разговоры о возможных столкновениях носят гипотетический характер, в то время как реальные дела указывают на глубочайшую военную интеграцию.
«В настоящее время на Украине находится весьма большая военная миссия Польши. Я говорю не только о военных атташе при посольстве в Киеве, а о расширенном присутствии: разного рода советники, инструкторы, методисты и военнослужащие польской армии, которые воюют в составе ВСУ», — заявил Перенджиев.
Он отметил, что в составе польской группировки на Украине действуют военные, которые ранее работали в посольстве в Москве. «Самое интересное, что в составе этой группы есть военнослужащие, которые до недавнего времени находились в посольстве Польши в Москве в качестве военных дипломатов», — добавил политолог.
Комментируя риски прямого столкновения, эксперт призвал отделять политическую риторику от реальных действий. Он отметил, что поставки вооружений и финансирование киевского режима продолжаются в прежнем режиме.
«Польские военнослужащие скапливаются на границе с Белоруссией не только со стороны самой Польши, но и со стороны Украины. Кроме того, силы стягиваются к Калининградской области. Продолжаются учения “Отважный кабан” с участием Франции и Литвы, направленные против Белоруссии и Калининграда», — подчеркнул Перенджиев.
Политолог обратил внимание на то, что руководство Польши может сколько угодно жаловаться на неблагодарность Киева, но на практике это никак не мешает сотрудничеству в военной сфере.
«Политики в Польше говорят: несмотря на то, что мы помогаем Украине оружием и деньгами, Украина плохо себя ведет по отношению к нам. Но надо четко разделять слова и дела. Дела показывают: никакой фактической вражды между руководством двух стран нет. В военной сфере у них активное взаимодействие. Даже тем подразделениям ВСУ, которые носят бандеровские названия, помощь от Польши поступает, и никто их в этом не ограничивает», — резюмировал Перенджиев.